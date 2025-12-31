پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان ایجرود، از برفروبی و یخزدایی تمام محورهای مواصلاتی شهرستان ایجرود خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رسول ایمانی تبار، گفت: به دنبال بارشهای اخیر که موجب برودت هوا و یخبندان در تمام محورهای شهرستان شد تیمهای عملیاتی بلافاصله در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتند تا از انسداد راهها جلوگیری شود.
وی افزود: با بسیج کامل ۳۰ نیروی راهدار و ۱۳ دستگاه انواع ماشینآلات ضمن مقابله با شرایط جوی ناپایدار، ایمنی تردد برقرار و ۱۶ دستگاه وسیله نقلیه گرفتار نیز آزاد سازی شدند.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان ایجرود، با اشاره به حجم عملیات گفت: طی بارندگی دو روزه، راهداران شهرستان بیش از ۴۰۰ کیلومتر باند از مسیرهای اصلی و فرعی را برفروبی و به طور مستمر عملیات یخزدایی و تیغ زنی در ۵۰ روستا به انجام رساندند.
ایمانی تبار در ادامه عنوان کرد: در این راستا، بالغ بر ۳۰۰ تن مخلوط ماسه و نمک در نقاط حساس و مستعد یخبندان مصرف شد تا سطح جادهها برای تردد ایمن گردد.
وی افزود: این عملیات با تکیه بر توان داخلی و با بکارگیری نیروهای انسانی و ماشینآلات اداره انجام شد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان ایجرود در پایان بر اهمیت هشدارهای هواشناسی و همکاری رانندگان جهت استفاده از تجهیزات زمستانی تأکید کرد و گفت: با پایش مستمر محورها، تردد ایمن در شهرستان حفظ خواهد شد.