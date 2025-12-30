پخش زنده
از تیرهای برق ناایمن در جاده یزد ـ مهریز تا بلاتکلیفی طرح توسعه حسینیه امام تفت را در شهروندخبرنگار ببینید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهروندان استان در قالب شهروند خبرنگار به ارسال سوژههای خود پرداخته و مسئولان نیز پاسخگوی این مشکلات و درخواستها شدهاند.
شهروندان از تیرهای برق ناایمن در جاده یزد ـ مهریز، بلاتکلیفی طرح توسعه حسینیه امام تفت و آبگرفتگی معابر در یزد گلایه داشته و تصاویری از سفیدپوش شدن ارتفاعات شیرکوه ارسال کردهاند.
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل استان یزد: بشکه در این میسر قرار گرفته است، چرا که استفاده از بشکه میتواند کل مسیر را ایمن کند.
عضو هیئت امنای حسینیه امام تفت: برای اجرای این طرح نیاز به تصویب میراث فرهنگی داریم که اخیرا جلساتی آغاز شده و امیدواریم با حمایت شورای فنی میراث فرهنگی استان، عملیات اجرایی آن تا پیش از پایان سال اجرایی شود.
مدیر منطقه چهار شهرداری یزد: سال آینده برای دفع آبهای سطحی برنامهای داریم و امیدواریم با تامین اعتبار، این منطقه را لوله گذاری کرده و چاههای جذبی را حفر کنیم.