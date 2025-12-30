پخش زنده
با پیگیری رسانه ملی و هماهنگی دستگاههای اجرایی، فرآیندهای گمرکی تسریع و از میزان تردد کامیونهای ترانزیتی در گمرک آستارا کاسته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ چند روز پیش، صفهای طولانی کامیونها در مرز گمرک آستارا، به یکی از دغدغههای جدی رانندگان و فعالان حوزه ترانزیت تبدیل شده بود؛ موضوعی که با پیگیری در رسانه مطرح شد و در دستور کار مسئولان قرار گرفت.
در حال حاضر با هماهنگی دستگاههای اجرایی و تسریع در فرآیندهای گمرکی، این صفها به شکل محسوسی کاهش یافته است؛ اقدامی که علاوه بر تسهیل تردد، به رونق ترانزیت و کاهش معطلی رانندگان کمک خواهد کرد.