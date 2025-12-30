به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، احمد دانایی مدیرعامل شرکت گاز استان در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰ با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گاز گفت: مصرف ادارات و صنایع تحت کنترل است و مشترکان خانگی هم در صورت مصرف بالا صورتحساب‌های نامتعارف دریافت خواهند کرد.

وی با اشاره به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر سردتر شدن روز‌های آینده افزود: روز گذشته مصرف گاز در استان به بیش از ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار متر مکعب رسید که بخش عمده آن در بخش خانگی بوده است. در صورت افزایش مصرف، احتمال افت فشار گاز در شبکه وجود دارد.

دانایی راهکار‌های مدیریت مصرف را استفاده از وسایل گازسوز استاندارد، پوشیدن لباس گرم، بستن دریچه‌های کولر، استفاده از پرده‌های ضخیم، رعایت دمای آسایش در منزل و خاموش کردن وسایل گرمایشی در اتاق‌های غیرضروری عنوان کرد و گفت: شبکه گاز کشور به هم پیوسته است و کاهش مصرف در هر خانه می‌تواند به گرم شدن خانه‌ای دیگر کمک کند.

وی همچنین از برنامه شرکت گاز برای توزیع ۲۰ هزار بخاری کم‌مصرف رایگان در جامعه هدف خبر داد و تأکید کرد: همراهی مردم در مدیریت مصرف، نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از افت فشار و تأمین پایدار گاز خواهد داشت.