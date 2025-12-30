هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتسال با تساوی گیتی پسند و گهر زمین در بازی بزرگ هفته به پایان رسید.

توقف خانگی گیتی پسند مقابل گهر زمین؛ مس سونگون در یک قدمی صدر

توقف خانگی گیتی پسند مقابل گهر زمین؛ مس سونگون در یک قدمی صدر

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتسال ایران با برگزاری ۷ دیدار در شهر‌های مختلف برگزار شد.

در مهم‌ترین بازی هفته، گیتی‌پسند اصفهان مقابل میهمانش گهر زمین سیرجان به تساوی ۲ - ۲ رضایت داد، اما همچنان در صدر جدول باقی ماند.

در دیگر بازی‌ها، مس سونگون با برتری پرگل ۸ بر یک مقابل پالایشگاه امام خمینی شازند، رده دوم را حفظ کرد.

گیتی‌پسند در پایان این هفته با ۵۳ امتیاز صدرنشین است، مس سونگون با ۵۲ امتیاز در رده دوم و گهرزمین با ۴۶ امتیاز در رتبه سوم قرار دارد. در پایین جدول هم، پالایش شازند با ۱۶ امتیاز در رتبه دوازدهم قرار دارد، بهشتی‌سازه با ۱۳ امتیاز در رده سیزدهم است و جوادالائمه شهرکرد با چهار امتیاز در قعر جدول این رقابت‌هاست.

نتایج بازی‌های هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

گیتی پسند ۲ - گهرزمین سیرجان ۲

پالایش نفت شازند یک - مس سونگون ورزقان ۸

عرشیا شهرقدس صفر - سن ایچ ساوه ۲

پردیس قزوین ۶ - جوادالائمه شهرکرد صفر

فولاد هرمزگان ۴ - بهشتی سازه گرگان یک

فولاد زرند ایرانیان یک - پالایش نفت اصفهان ۳

شهرداری ساوه ۲ - پالایش نفت بندرعباس یک