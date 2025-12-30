افتتاح نمایشگاه هنرهای تجسمی «مقاومت و پایداری» در پلدختر
نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی جمعی از هنرمندان شهرستان پلدختر همزمان با روز بصیرت و میثاق امت با ولایت با موضوع «مقاومت و پایداری» در این شهرستان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، به مناسبت ۹ دی، سالروز حماسه بصیرت و میثاق امت با ولایت، نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی با موضوع «مقاومت و پایداری» در دارالقرآن مسجد جامع شهرستان پلدختر افتتاح شد.
در این رویداد، آثاری از هنرمندانی همچون محبوبه الهپور، فاطمه کاظمی، نیکا میررضایی، نگار جودکی، الینا دارایی، معصومه قنبری، نیایش فردوسی، مهرانا میرزایی، زهرا جودکی، فاطمه هادیپور، سانیا ایمانی، راضیه ناظری، ایناز اکبری، نیلوفر زهکش، امیرعلی زینیوند و الهه فردوسی به نمایش گذاشته شد.
مسئولان حاضر در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش هنرمندان، بر اهمیت هنرهای تجسمی در تبیین مفاهیم ارزشی و انقلابی و انتقال پیامهای فرهنگی به نسلهای مختلف تأکید کردند.