رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان ایجرود از برفروبی و یخزدایی ۴۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی این شهرستان درچند روز گذشته خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ برفروبی و یخزدایی ۴۰۰ کیلومتر از محورهای ایجرود در پی بارشهای اخیر، آزادسازی ۱۶ خودروی گرفتار در برف
در پی بارشهای اخیر و سرمای شدید در شهرستان ایجرود، بیش از ۴۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی این شهرستان برفروبی و یخزدایی شد.
به گفتهی رسول ایمانیتبار، رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای ایجرود، با بسیج ۳۰ نیروی راهدار و ۱۳ دستگاه ماشینآلات، تمامی محورها باز نگه داشته شده و ۱۶ وسیله نقلیه گرفتار در برف نیز رهاسازی شدهاند.
تیمهای راهداری همچنان در آمادهباش کامل برای مقابله با تداوم شرایط جوی قرار دارند.