یک کتابخانه کودک و نوجوان چگونه باید باشد؟ ساده و صمیمی و سرشار از کتاب‌های دلنشین و روان یا کتابخانه‌ای که محلی امن برای کتابخوانی باشد تا کودک با کتاب بیشتر انس بگیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، اینها پیشنهاد‌هایی است که در وهله اول به ذهن هر پدر و مادری می‌رسد، اما هرگز برای آن فکری جدی انجام نشده و اغلب به طرح‌های فانتزی فکر می‌شود.

یک جست‌و‌جو در صفحات اینترنتی اغلب از طراحی‌ها و رنگ و لعاب‌ها می‌گوید.

اما چند نکته مهم در این خصوص همواره از نگاه اول والدین دور است. اول، مجموعه سازی است.

مجموعه سازی چیست؟

مجموعه سازی یعنی خرید مجموعه کتاب‌هایی از یک نویسنده است. مثلا ادبیات کلاسیک، کتاب‌های کمیک استریپ. تجربه ناشران هم نشان می‌دهد که کتاب‌هایی که با جعبه یا سریالی هستند برای مخاطبان جذابیت دارد. حتی در زمانه امروز می‌توان کتاب‌های شنیداری را هم در این کتابخانه در نظر گرفت.

قفسه کتاب‌ها

قفسه‌ها باید پیوند دهنده کودک با کتاب باشد. از نظر ارتفاع، تزئینات داخلی و طراحی و حتی صندلی در کنار کتابخانه تا هنگامی که کودک به کتابخانه‌های عمومی رفت با آن محیط‌ها بیگانه نباشد.

آشنایی با نویسندگان

پدر و مادر باید سیری مطالعاتی برای کودکان در نظر داشته باشند، از آشنایی با نویسندگان ایرانی تا خارجی. از کتاب‌های مشهور و نویسندگان در گونه‌های مختلف علمی، تخیلی، طنز، فرهنگی، رمان، شعر تا کتاب‌های درسی و آموزشی و کمک درسی.

انتخاب کتاب

برخی والدین کودکان و نوجوانان را در انتخاب کتاب زیاد آزاد نمی‌گذارند که این موضوع نتیجه عکس دارد به این صورت که یا کودک و نوجوان از کتابخوانی دور می‌شوند یا از انتخابی که والدین برایشان انجام می‌دهند فاصله می‌گیرند. در حالی که کتابخوان‌های واقعی اغلب افرادی بوده‌اند که آزادانه کتاب خوانده‌اند یا برای خود حقی قائل بوده‌اند. انتخاب کتاب استقلال می‌آورد باید سعی کرد تا کتاب بازی را به کودکان و نوجوانان آموزش داد. در سنین پایین‌تر حتی کتاب بازی مثل خط خطی کردن یا پاره کردن صفحات کتاب توصیه هم شده است تا کودک با کتاب همراه شود. همان گونه که الان هر وسیله‌ای از تلفن همراه تا بازی‌های کامپیوتری در دسترس است کتاب هم باید بخشی از زیست کودک و نوجوان باشد تا با آن زندگی کردن را تجربه کند.