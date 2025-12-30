پخش زنده
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی از تشکیل قرارگاه رسانهای برای حضور موثر در میدان روایتها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، آینه دار در شورای اندیشه ورزی این مرکز از تشکیل قرارگاه رسانهای برای حضور موثر در میدان روایتها خبر داد و گفت: امروز در میانه جنگ شناختی هستیم و تغییر آرایش رسانهای، مأموریتی اجتناب ناپذیر است.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: باید برنامهها و پیشنهادات، عملیاتی ارائه شود تا آرایش رسانهای متمرکز، همراه با شناخت صحیح مأموریتها برای تاثیرگذاری دوچندان شکل بگیرد.
رضایی مسئول بسیج رسانه استان هم با اشاره به جنگ هویتی گفت: در این مسیر، رسانه باید از صِرف انعکاس رویداد، عبور کرده و به سمت رویدادسازی و مردمیسازی رسانه حرکت کنیم.
کریمیان رئیس حوزه هنری استان نیز، نقش رسانههای مستقل را مهم دانست و گفت: رسانهای که همزمان، مطالبات مردم و موفقیتهای نظام را بازتاب دهد، اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.