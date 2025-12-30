به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، آینه دار در شورای اندیشه ورزی این مرکز از تشکیل قرارگاه رسانه‌ای برای حضور موثر در میدان روایت‌ها خبر داد و گفت: امروز در میانه جنگ شناختی هستیم و تغییر آرایش رسانه‌ای، مأموریتی اجتناب ناپذیر است.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: باید برنامه‌ها و پیشنهادات، عملیاتی ارائه شود تا آرایش رسانه‌ای متمرکز، همراه با شناخت صحیح مأموریت‌ها برای تاثیرگذاری دوچندان شکل بگیرد.

رضایی مسئول بسیج رسانه استان هم با اشاره به جنگ هویتی گفت: در این مسیر، رسانه باید از صِرف انعکاس رویداد، عبور کرده و به سمت رویدادسازی و مردمی‌سازی رسانه حرکت کنیم.

کریمیان رئیس حوزه هنری استان نیز، نقش رسانه‌های مستقل را مهم دانست و گفت: رسانه‌ای که همزمان، مطالبات مردم و موفقیت‌های نظام را بازتاب دهد، اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.