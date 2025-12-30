مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا مطرح کرد؛
شهید آیت الله غفاری نماد بصیرت و ولایتمداری
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا گفت:شهید آیت الله غفاری نماد بصیرت و ولایتمداری بود و زیر وحشیانهترین شکنجههای دشمن پای ولایت و نهضت امام خمینی(ره) ایستاد و سرانجام به شهادت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
حجت الاسلام سرایی در مراسم سالگرد شهادت شهید آیت الله غفاری و سالروز حماسه ۹ دی در آذرشهر ، شهرستان آذرشهر را مهد علمایی همچون شهیدان آیت الله غفاری و آیت الله مدنی عنوان کرد و گفت:شهید مدنی از عارفان بزرگ و روحانیون تاثیرگذار دوران دفاع مقدس بود که به سفارش امام خمینی (ره) در عملیات آزادی سوسنگرد نقش برجستهای ایفا کرد و سوسنگرد مدیون این مرد بزرگ است و سیره عملی و روحیه جهادی او باید الگوی عملی برای نسلهای بعدی در دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی باشد.
وی گفت:طی ۴۷ سال گذشته دشمنان این مرز و بوم با بکارگیری مجموعهای از توطئههای گسترده تلاش کرده اند به انقلاب اسلامی ایران ضربه بزنند اما با ایستادگی و هوشیاری ملت ایران تمامی این توطئه ها نقش بر آب شده است.
حجت الاسلام سرایی گفت:امروز دشمن با طراحی نقشهها و ترفندهای متعدد در تلاش است تا تابآوری و ایستادگی مردم را کاهش دهد اما با عنایت الهی و فداکاری و حضور پرشور مردم ،رزمندگان و جوانان این تلاشها هرگز به ثمر نخواهد نشست و ملت ایران همچنان سرافراز خواهد ماند.
وی با تاکید بر اهمیت دهه بصیرت این دوره را فرصتی برای تعمیق آگاهی عمومی و دشمنشناسی مردم دانست.