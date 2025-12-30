به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاونت دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در نامه ای به دانشگاهها اعلام کرد: کلاس‌های هفته پایانی نیمسال تحصیلی از ۱۴ دی با توجه به برودت هوا، ناترازی انرژی‌ و به‌منظور ایجاد آمادگی بیشتر دانشجویان برای شرکت در امتحانات می‌تواند به‌صورت غیرحضوری برگزار شود.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، امتحانات پایان‌ترم بدون تغییر و مطابق تقویم آموزشی دانشگاه‌ها، به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.