وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از امکان برگزاری غیرحضوری کلاسهای هفته پایانی نیمسال تحصیلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاونت دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در نامه ای به دانشگاهها اعلام کرد: کلاسهای هفته پایانی نیمسال تحصیلی از ۱۴ دی با توجه به برودت هوا، ناترازی انرژی و بهمنظور ایجاد آمادگی بیشتر دانشجویان برای شرکت در امتحانات میتواند بهصورت غیرحضوری برگزار شود.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، امتحانات پایانترم بدون تغییر و مطابق تقویم آموزشی دانشگاهها، بهصورت حضوری برگزار خواهد شد.