تالار پژوهش معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، روز یازدهم دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌دلیل برودت هوا و در راستای مدیریت مصرف انرژی تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سازمان اسناد و کتابخانه ملی اعلام کرد ، بر اساس اعلام اداره‌کل خدمات آرشیوی، تالار پژوهش معاونت اسناد ملی این سازمان، روز یازدهم دی‌ماه ۱۴۰۴ تعطیل خواهد بود.

این تصمیم با توجه به برودت هوا و ضرورت مدیریت مصرف انرژی اتخاذ شده و از پژوهشگران درخواست می‌شود برنامه‌ریزی‌های پژوهشی خود را با در نظر گرفتن این موضوع انجام دهند.