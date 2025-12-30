به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ محمد خوش خلقت گفت: در پی خبری مبنی بر فروش انواع اسباب بازی با برند خارجی در یک واحد صنفی در شهر رشت، ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا به نشانی مورد نظر اعزام و بیش از هزار عدد انواع اسباب بازی خارجی بدون مدارک گمرکی را در بازرسی از این واحد صنفی کشف و ضبط کردند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های قاچاق کشف شده حدود ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: صاحب ۳۰ ساله این واحد صنفی با تشکیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ خوش خلقت از شهروندان خواست، برای ریشه کن کردن قاچاق کالا، هرگونه اطلاعات در این خصوص را به سامانه پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ گزارش دهند.