لایروبی رودخانه منتهی به سد کینهورس در شهرستان ابهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ طول مسیر این لایروبی ۳ کیلو متر است که دبی آب ورودی سد را از ۳۵ لیتر در ثانیه به ۸۰لیتر در ثانیه افزایش میدهد
سد کینهورس یکی از مهمترین منابع تأمین آب شرب و کشاورزی منطقه به شمار میرود و بخشی از آب آشامیدنی شهرهای ابهر و خرم دره از این سد تامین میشود
این سد خاکی-سنگریزهای با هسته رسی، در سال ۱۳۹۰ به بهرهبرداری رسید و ظرفیت مخزن آن حدود ۱۶ میلیون متر مکعب است.
این سد ظرفیت تنظیم ۲۲ میلیون مترمکعب آب را دارد و در مهار سیلابهای حوزه آبریز هم بسیار موثر است
طی سالهای اخیر، ورود رسوبات ناشی از فرسایش حوزه آبخیز و جریان رودخانه ابهررود باعث کاهش حجم مفید مخزن سد شده است.
به گفته کارشناسان این لایروبی که حدود یک ماه ادامه خواهد داشت، کارایی سد را در سالهای آینده افزایش میدهد
سد کینهورس در ۱۴ کیلومتری جنوبغربی شهرستان ابهر و در نزدیکی روستای کینهورس واقع شده است