دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اعمال سیاست‌ها و دستورالعمل‌های یکسان برای همه استان‌ها، چالش حوزه تجارت خارجی دانست و گفت: این رویکرد، مسیر صادرات از مرز‌های خوزستان را با اختلال جدی مواجه کرده و مانع بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های مرزی و اقتصادی این استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، شهلا عموری، در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز با حضور حمیدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن، با اشاره به جایگاه راهبردی خوزستان در اقتصاد ملی اظهار کرد: این استان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده طبیعی، صنعتی و انسانی، همچنان با فاصله معناداری میان توانمندی‌ها و وضعیت موجود مواجه است.

وی افزود: همگرایی موجود میان دستگاه‌ها در بسیاری موارد صرفاً ظاهری است و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و اعمال نسخه‌های یکسان برای استان‌ها، به هم‌افزایی واقعی منجر نشده و روند توسعه اقتصادی خوزستان را با چالش مواجه کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با تأکید بر فشار‌های مضاعف بر فعالان اقتصادی استان گفت: صادرکنندگان خوزستان علاوه بر شرایط اقلیمی خاص، با ممنوعیت‌های ناگهانی و تصمیمات غیرکارشناسی مواجه‌اند که این موضوع برخلاف روح قانون، منافع ملی و الزامات توسعه تجارت خارجی است.

رئیس اتاق اهواز با اشاره به جایگاه مرز‌های شلمچه و چذابه تصریح کرد: این مرزها، مرز‌های ملی هستند و نباید صرفاً با نگاه استانی مدیریت شوند. انتظار می‌رود اتاق ایران با ایفای نقش ملی خود، در ساماندهی فعالیت‌های مرزی و تسهیل صادرات نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشد.

وی همچنین پیشنهاد ایجاد بازارچه‌های مرزی با محوریت اتاق ایران را به‌عنوان اقدامی پایدار در حمایت از اشتغال خرد، معیشت مرزنشینان و حفظ کرامت اجتماعی ساکنان مناطق مرزی مطرح کرد.

عموری با اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی استان «خوزستان اکسپو» گفت: این رویداد فرصتی ملی برای توسعه تجارت خارجی کشور است و با توجه به محدودیت‌های مالی اتاق اهواز، انتظار می‌رود اتاق ایران با حمایت عملی، زمینه معرفی ظرفیت‌های واقعی خوزستان را در سطح ملی و بین‌المللی فراهم کند.