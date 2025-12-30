پخش زنده
روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی کیش از نجات جان ۱۱ نفر گردشگر در نزدیکی شرق کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی کیش، اعلام کرد: ساعت ۱۴ و ۵۳ هفتم دی گروه جستوجو و نجات دریایی اداره بنادر و دریانوردی کیش با اعزام شناور ناجی ۱۶، یازده نفر از گردشگران یک فروند قایق که در نزدیکی شرق کیش دچار حادثه شده بود، را نجات دادند.
عملیات نجات با هماهنگی و اقدام به موقع نیروهای جستوجو و نجات اداره کل بنادر و دریانوردی کیش انجام شد و گردشگران پس از دریافت کمکهای اولیه به سلامت به ساحل منتقل شدند.