به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی کیش، اعلام کرد: ساعت ۱۴ و ۵۳ هفتم دی گروه جست‌و‌جو و نجات دریایی اداره بنادر و دریانوردی کیش با اعزام شناور ناجی ۱۶، یازده نفر از گردشگران یک فروند قایق که در نزدیکی شرق کیش دچار حادثه شده بود، را نجات دادند.

عملیات نجات با هماهنگی و اقدام به موقع نیرو‌های جست‌و‌جو و نجات اداره کل بنادر و دریانوردی کیش انجام شد و گردشگران پس از دریافت کمک‌های اولیه به سلامت به ساحل منتقل شدند.