سازمان لیگ بسکتبال، سرمربی، سرپرست و یک بازیکن تیم استقلال را به علت حاشیههای بازی با نفت آبادان تا اطلاع بعدی محروم کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، از هفته چهاردهم رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای ایران، دیدار دو تیم استقلال تهران و نفت آبادان دوشنبه (٨ دی) برگزار شد و با برتری آبادانیها به پایان رسید. این دیدار البته با حاشیههایی همراه شد.
در همین راستا سازمان لیگ بسکتبال با لحاظ کردن اتفاقات و گزارشهای دریافتی، اقدام به محرومیت ٢ عضو کادر فنی و یک بازیکن تیم استقلال کرده است.
طبق اعلام این سازمان، مهران شاهین طبع سرمربی و مهدی جعفری بازیکن شماره ۵۵ استقلال به دلیل بی احترامی به کادر داوری و هجوم و ورود غیرمجاز به رختکن داوران تا اطلاع ثانوی از حضور در هر گونه رویداد محروم میباشند.
این موضوع طی نامهای رسمی به علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال اطلاع رسانی شده است.
همچنین سازمان لیگ بسکتبال در نامهای جداگانه به این باشگاه اعلام کرده است که طبق گزارش واصله و به دلیل اهانت علیرضا پوربافرانی سرپرست تیم بسکتبال استقلال به ارکان فدراسیون و سازمان لیگ، وی نیز تا اطلاع ثانوی از حضور در هر گونه رویداد محروم است.
طبق تاکید سازمان لیگ بسکتبال، پس از تشکیل کمیته انضباطی تصمیم نهایی در خصوص مدت زمان محرومیت نامبردگان مشخص خواهد شد.