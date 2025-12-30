به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار بردسکن گفت: بردسکن در حوزه فرونشست زمین در وضعیت خطرناکی قرار دارد چنانکه در بارندگی اخیر ۲ راه روستایی «سیف آباد» و «کلاته نو» دچار فرونشست و آسیب شد اما عوامل راهداری به سرعت نسبت به ترمیم مسیرها اقدام کرده اند.

محمدجواد صفرنژاد اوج بارش ها را روز یکشنبه گذشته عنوان کرد و گفت: در برخی مناطق دیگر نیز آب نمای جاده‌ ها به دلیل بارش ها دچار شسته شدگی و آسیب شدند اما با توجه به زمان و شدت بارش ها خسارت زیادی به زیرساخت ها وارد نشد و هیچ یک از شهروندان نیز آسیب ندیده اند.

فرماندار بردسکن همچنین اظهار کرد: مقایسه میزان بارش های پاییز امسال با سال قبل و میانگین بلند مدت نشان می دهد بارندگی های یاد شده در این شهرستان سه برابر شده است.

صفرنژاد بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون بارش ۶۰ میلیمتر باران در بردسکن ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال این رقم ۲۳ میلیمتر و میانگین بلند مدت ۲۱ میلیمتر بوده است.

روستاهای سیف آباد و کلاته نو در پنج کیلومتری شهر بردسکن قرار دارد.

شهرستان بردسکن با ۸۵ هزار نفر جمعیت و سه شهر «بردسکن، شهرآباد و انابد» و ۷۳ روستای دارای ۲۰ خانوار در فاصله ۲۸۰ کیلومتری جنوب غرب مشهد قرار دارد.