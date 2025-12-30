پخش زنده
نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی: مقرر شد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت به صورت پلههای و از ۳۰ درصد آغاز شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مصطفی پوردهقان با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه گفت: یکی از دلایل رد لایحه بودجه اینست که وضعیت معیشت کارکنان و بازنشستگان خوب نیست و قدرت خرید بسیار پایینی دارند و دولت فقط افزایش ۲۰ درصد حقوق را در نظر گرفته بود.
وی افزود: در نشست با دولت تصمیم گرفتیم تا وقتی که وضعیت کارکنان و کارمندان و بازنشستگان بهبود نیابد، لایحه به تصویب نمیرسد.
نماینده اردکان در مجلس ادامه داد: دولت برای تامین منابع هزینهها پیشنهاد داده بود مالیت ارزش افزوده مردم برای خرید کالاها ۲ درصد افزایش یافته و به ۱۲ درصد برسد که با توجه به وضعیت معیشتی مردم با مخالفت مجلس مواجه شد.
وی اظهار داشت: برای اینکه دچار فرسایش زمان نشده و احتمالا بار دیگر لایحه بودجه رد نشود، مجلس با هماهنگی مجلس تصمیم گرفت طی یک جلسه بین مجلس و دولت به بررسی این دو موضوع اساسی پرداخته شود.
پوردهقان تصریح کرد: در شورای کمیسیون تلفیق که با همراهی دولت و مجلس برگزار شود، مقرر شد حداقل افزایش حقوق از پله ۳۰ درصد آغاز شود و برای قشرهایی که حقوق آنان پایینتر است، این عدد افزایش مییابد. البته هنوز سقف بالا که ۴۰ یا ۴۵ درصد باشد را هنوز نبستهایم.
وی خاطرنشان ساخت: از سوی دیگر هم معافیتهای مالیاتی خوبی برای کسانی که درآمدهای پایین دارند، در نظر گرفته میشود. خبر خوب دیگر اینست که با هماهنگی بین دولت و مجلس مقرر شد هیچ افزایشی برای ارزش افزوده اعمال نشود.
نماینده اردکان در مجلس گفت: دولت و مجلس به صورت وفاق گونه تلاش می کنند هر آنچه به نفع مردم در شرایط کنونی باشد را در نظر گرفته تا فشاری بر وضعیت معیشت و قدرت خرید مردم صورت نگیرد.