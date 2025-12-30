امروز: -
تمرین تیم ملی فوتبال بانوان ایران

تمرین تاکتیکی تیم ملی فوتبال بانوان، سه شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ در زمین چمن شماره دو مرکز ملی فوتبال به سرمربی گری مرضیه جعفری برگزار شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ - ۲۱:۱۰
برچسب ها: فوتبال ، فوتبال بانوان ، تمرین تیم ملی فوتبال ، تیم ملی فوتبال بانوان
