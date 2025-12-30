حال و هوای حرم مطهر رضوی در شب میلاد جواد الائمه (ع)
در شب میلاد جوادالائمه علیه السلام، حرم مطهر رضوی حال و هوایی متفاوت دارد و صحن ها غرق نور و شادی اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در شب میلاد بابرکت امام جواد علیه السلام، زائران با چهره هایی لبریز از شوق گرداگرد مضجع منور امام هشتم حلقه زده اند و نوای صلوات و مدیحه سرایی، فضای ملکوتی حرم را به جشن آسمانی تبدیل کرده است.
همزمان با فرا رسیدن دهم ماه رجب میلاد پر نور یگانه فرزند امام رضا (ع)، حضرت جوادالائمه (ع)، ویژه برنامه های فرهنگی-مذهبی متنوعی به همت معاونت تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی در این آستان مقدس تدارک دیده شده است.
امشب همزمان با شب میلاد با سعادت نهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت ویژه برنامه هنری «فرزند آفتاب» در حرم مطهر رضوی در حال برگزاری است و جمعی از اهالی شعر و ادب با برگزاری این ویژه برنامه به ساحت مقدس این امام بزرگوار عرض ارادت خواهند کرد.
این ویژه برنامه هنری با اجرای سید رضا یعقوبی آل از شاعران آئینی و مدیحه سرای اهل بیت (ع) از ساعت ۱۹:۵۵ در رواق بزرگ امام خمینی (ره) آغاز شده است و جمعی از مدیحه سرایان نوجوان از جمله علی اکبر صحراگرد، سلمان رحمان پناه، ابوالفضل محمودی امیر مهدی گواهی به مدیحه سرایی و دکلمه خوانی در مدح و منقبت حضرت جوادالائمه (ع) می پردازند.
مدیحه سرایی و دکلمه خوانی توسط ابوالفضل سیبویه و امیر عباس احمدی و اجرای سرود توسط گروه سرود و همخوانی ولایت و ندای غدیر از دیگر بخش های ویژه برنامه فرزند آفتاب در شب میلاد امام جواد (ع) خواهد بود.
ویژه برنامه های ولادت امام جواد علیه السلام با محوریت رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی، از شامگاه امشب بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با قرائت زیارت امین الله با نوای مداح و ذاکر اهل بیت (ع) مهدی سروری آغاز شده است.
در این مراسم حجت الاسلام محمدرضا لطفی پور به ایراد سخنرانی می پردازد و سپس دعای پر فیض توسل با نوای حسین طبسی قرائت می شود و در ادامه حاضران میهمان مدیحه سرایی آقایان رسول میثمی و مهدی پاینده فر در مدح امام جواد (ع) خواهند شد.
ویژه برنامه صبح میلاد امام جواد (ع) فردا چهارشنبه ۱۰ دی مصادف با دهم رجب از ساعت ۹ صبح میزبان زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) می شود و این مراسم با شعرخوانی شاعر آئینی اهل بیت (ع)، امیرعباس موسوی در مدح و منقبت حضرت جوادالائمه (ع) و سخنرانی حجت الاسلام سید ابوالفضل اشکذری و مدیحهسرایی سید رضا حسینینژاد همراه خواهد بود.
ویژه برنامه شام میلاد حضرت جواد ابن الرضا (ع) نیز شامگاه چهارشنبه بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با قرائت زیارت امین الله توسط مهدی سروری آغاز می شود و سخنرانی حجت الاسلام لطفیپور، دکلمه خوانی امیرمهدی گواهی و شعرخوانی محمدجواد خوراشادی زاده از دیگر برنامه های این مراسم است.
حجت الاسلام و المسلمین شریعتی نژاد، افزود: در این مراسم همچنین محمدیاسین عاملی زاده و حسین کاتب، مدیحه سرای میلاد پر نور و سرور امام جواد (ع) می شوند و در ادامه زائران حرم مطهر رضوی زیارت جامعه کبیره را با نوای حجت الاسلام حسن فیروزی قرائت خواهند کرد.