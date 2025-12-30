در شب میلاد جوادالائمه علیه‌ السلام، حرم مطهر رضوی حال و هوایی متفاوت دارد و صحن‌ ها غرق نور و شادی‌ اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در شب میلاد بابرکت امام جواد علیه السلام، زائران با چهره‌ هایی لبریز از شوق گرداگرد مضجع منور امام هشتم حلقه زده‌ اند و نوای صلوات و مدیحه‌ سرایی، فضای ملکوتی حرم را به جشن آسمانی تبدیل کرده است.

همزمان با فرا رسیدن دهم ماه رجب میلاد پر نور یگانه فرزند امام رضا (ع)، حضرت جوادالائمه (ع)، ویژه برنامه‌ های فرهنگی-مذهبی متنوعی به همت معاونت تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی در این آستان مقدس تدارک دیده شده است.

امشب همزمان با شب میلاد با سعادت نهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت ویژه برنامه هنری «فرزند آفتاب» در حرم مطهر رضوی در حال برگزاری است و جمعی از اهالی شعر و ادب با برگزاری این ویژه برنامه به ساحت مقدس این امام بزرگوار عرض ارادت خواهند کرد.

این ویژه برنامه هنری با اجرای سید رضا یعقوبی‌ آل از شاعران آئینی و مدیحه‌ سرای اهل بیت (ع) از ساعت ۱۹:۵۵ در رواق بزرگ امام خمینی (ره) آغاز شده است و جمعی از مدیحه‌ سرایان نوجوان از جمله علی‌ اکبر صحراگرد، سلمان رحمان‌ پناه، ابوالفضل محمودی امیر مهدی گواهی به مدیحه‌ سرایی و دکلمه‌ خوانی در مدح و منقبت حضرت جوادالائمه (ع) می‌ پردازند.

مدیحه‌ سرایی و دکلمه‌ خوانی توسط ابوالفضل سیبویه و امیر عباس احمدی و اجرای سرود توسط گروه سرود و همخوانی ولایت و ندای غدیر از دیگر بخش‌ های ویژه برنامه فرزند آفتاب در شب میلاد امام جواد (ع) خواهد بود.