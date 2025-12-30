به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، استاندار در برنامه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان گفت: خراسان جنوبی سال گذشته در طرح زندگی با آیه‌ها رتبه برتر کشور را کسب کرده است.

هاشمی با اشاره به اجرای برنامه خانوادگی قرانی رَحیق گفت: در تلاشیم تا امسال نیز برنامه‌های مختلفی در این زمینه برگزار کنیم.

استاندار در خصوص ترویج فرهنگ قرآنی در ماه رمضان از صدا و سیما قدر دانی کرد و گفت: با تلاش صدا و سیما در سال گذشته برنامه‌های قرآنی، از دو مکان امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس و مرکز استان پخش شد.

حجت الاسلام سالاری مکی مدیر کل تبلیغات اسلامی استان نیز با بیان اینکه ۴۲۸ مسجد در زمینه اعتکاف فعال هستند گفت: تا کنون بیش از ۸ هزار نفر معتکف از طریق سامانه ثبت نام کردند.

مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز با اشاره به اینکه سال گذشته ارتباط زنده برای پوشش و پخش برنامه‌های گزارشی در خصوص زندگی با آیه‌ها و اعتکاف داشته‌ایم افزود: در سال گذشته از تمامی شهرستان‌های استان ارتباط زنده و خبر به صورت گزارشی به صورت فعال داشته‌ایم و در شهرستان‌های بیرجند، طبس و بشرویه برنامه تلاوت قرآن به صورت زنده انجام شد.

آینه دار گفت: ماه مبارک امسال هم برنامه‌های قرآنی سرلوحه برنامه‌های صدا و سیما خواهد بود.