به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام مشهوری در مراسم نهم دی در مسجد جامع بازار امام خمینی (ره) شهر اسکو با اشاره به جایگاه والای نهم دی اظهار داشت:باید در این روز با مقام معظم رهبری و با شهدایی که جان خود را فدا کردند تا این ملت سربلند بمانند تجدید بیعت کنیم.

وی با اشاره به وقایع سال ۱۳۸۸ گفت:دشمنان در آن سال فتنه‌ای در کشور به وجود آوردند و خیال باطلی در سر می‌پروراندند اما آنان درک نکرده بودند که حرکت عظیمی که امام خمینی (ره) آغاز کرد یک انقلاب الهی است که نصرت خداوند پشتیبان آن است و تمام معادلات سیاسی دنیا را برهم می زند.

وی گفت: هنگامی که حماسه‌ی نهم دی در سال ۱۳۸۸ رقم خورد امت ایران اسلامی در سراسر کشور با حضور گسترده و بیعت مجدد با ولایت فقیه بار دیگر عرصه را بر فتنه‌گران تنگ کردند و با ابراز برائت از آنان کشور ، انقلاب اسلامی و نظام اسلامی را بیمه کردند.

دبیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه آذربایجان شرقی گفت:انقلاب اسلامی انقلابی الهی است که با استعانت از خداوند در برابر تمامی دشمنان ایستادگی کرده است چنان‌ که در دوران هشت‌سال دفاع مقدس یک وجب از خاک این کشور به دشمن واگذار نشد.ما معتقدیم انقلاب اسلامی زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی عصر (عج) است و خدا را شاکریم که نعمت رهبری را به ما عطا کرده است و ما در هر شرایطی پشتیبان انقلاب اسلامی و نظام اسلامی خواهیم بود.

وی روز نهم دی را روز بصیرت و میثاق امت با ولایت عنوان کرد و گفت:بصیرت، تشخیص درست و حمایت بی‌دریغ مردم از ولایت بود که موجب پیروزی حق بر باطل شد.

وی خطاب به مسئولین گفت:مسئولان نیز باید با تدبیر و همت مضاعف در جهت حل مشکلات معیشتی مردم گام بردارند.

گفتنی است در پایان این مراسم برنامه‌هایی از قبیل شعرخوانی و قرائت قطعنامه اجرا شد.