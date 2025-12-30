پخش زنده
لایروبی آب بندانها در شهرستانهای مختلف گیلان آغاز شده تا با افزایش ظرفیت حجم آبرسانی در فصل زراعی، تولید محصول استراتژیک برنج در استان افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آب بندانها، این میراث دیرینه مدیریت آب در گیلان، سالهاست نقش مهمی در تأمین آب کشاورزی استان ایفا میکنند. حالا با آغاز عملیات لایروبی و بهسازی آب بندانها در نقاط مختلف استان، ظرفیت ذخیره آب افزایش مییابد تا کشاورزی گیلان با اطمینان بیشتری به استقبال فصل کشت برود؛ اقدامی که هم به پایداری منابع آبی کمک میکند و هم پشتوانهای برای امنیت غذایی منطقه به شمار میآید.