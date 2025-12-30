به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ستاد اعتکاف کیش اعلام کرد: توزیع کارت ورود به اعتکاف فردا چهارشنبه از ساعت ۹ صبح تا ۱۶ عصر در ساختمان معاونت فرهنگی نهاد امامت جمعه کیش واقع در مصلی کیش انجام می‌شود.

داوطلبانی که برای مراسم اعتکاف امسال نام نویسی کرده‌اند با یک قطعه عکس و مدارک شناسایی برای دریافت کارت ورود به محل اعتکاف ماه رجب به معاونت فرهنگی نهاد امامت جمعه کیش مراجعه کنند.

همایش اعتکاف ۱۴۰۴ و جلسه توجیهی شرکت کنندگان در مراسم معنوی اعتکاف امسال پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح در مصلی کیش با حضور حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری و خانم دکتر سرقلی و حجت الاسلام موسوی، مربیان و اساتید مراسم معنوی اعتکاف ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

ستاد اعتکاف کیش اعلام کرد: حضور نوجوانان با همراهی یکی از والدین در این مراسم الزامی است.

با توجه به محدودیت ظرفیت پذیرش داوطلبان، آندسته از افرادی که به هر دلیل موفق به نام نویسی نشده‌اند می‌توانند پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح با مدارک شناسایی خود در مصلی حاضر شوند و با تغییر احتمالی فهرست شرکت کنندگان مراسم امسال بتوانند در فهرست نهایی نام نویسی کنند.

مراسم معنوی اعتکاف ۱۴۰۴ در مصلی کیش، ویژه دانش آموزان دختر، مسجد امام حسن مجتبی (ع) ویژه دانش آموزان پسر، مسجد خاتم الانبیاء ویژه بانوان رده سنی بزرگسال و مسجد حضرت زینب (س) ویژه آقایان در رده سنی بزرگسال برگزار می‌شود.

شماره تلفن ۰۹۰۰۴۰۲۱۳۵۷ برای پاسخگویی به سوالات داوطلبان در نظر گرفته شده است.