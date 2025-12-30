به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نیرو‌های خدوم شرکت برق در نقاط مختلف، در سرمای زمستان و شرایط سخت جوی، مشغول تعمیر، نگهداری و اصلاح شبکه‌های هوایی هستند تا زندگی روزمره شهروندان بدون وقفه ادامه یابد.

کار روی تیر‌های برق، احداث و اصلاح شبکه‌های هوایی و رفع خاموشی‌های احتمالی، بخشی از وظایفی است که این نیرو‌ها حتی در شرایط بحرانی بر عهده دارند؛ وظایفی که با دست‌هایی یخ‌زده، اما اراده‌ای استوار انجام می‌شود. هر تیر که نصب می‌شود و هر سیمی که به مدار بازمی‌گردد، یعنی خانه‌ای روشن می‌ماند و آرامش هر کوی و برزن حفظ می‌شود.