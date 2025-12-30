ارتش آمریکا از سی‌اُمین حمله خود به یک قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر در اقیانوس آرام شرقی خبر داد.

سی‌اُمین حمله ارتش آمریکا به قایق‌های غیر نظامی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ خبرگزاری آسوشیتدپرس خبر داد: این حمله به کشته شدن دست‌کم دو نفر انجامیده و دامنه عملیات نظامی واشنگتن در منطقه را بیش از پیش گسترش داده است. فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا اعلام کرد این حمله روز دوشنبه انجام شده و قایق هدف قرارگرفته «در عملیات قاچاق مواد مخدر مشارکت داشته است»، هرچند ارتش آمریکا شواهد مستقلی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده است.

این خبرگزاری می‌افزاید: با احتساب این حمله، شمار حملات اعلام‌شده ارتش آمریکا به قایق‌های مظنون از ابتدای ماه سپتامبر به ۳۰ مورد رسیده و تعداد کشته‌شدگان این عملیات‌ها دست‌کم ۱۰۷ نفر اعلام شده است. ویدئویی که ارتش آمریکا در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، قایقی را نشان می‌دهد که در حال حرکت بر روی آب است و سپس هدف دو انفجار پیاپی قرار می‌گیرد.

در ادامه آمده است: دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا این حملات را بخشی از «ضرورت مقابله با قاچاق مواد مخدر» توصیف کرده و مدعی شده است که ایالات متحده درگیر یک «درگیری مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر است. وی همزمان دستور افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه را صادر کرده است؛ اقدامی که بخشی از فشار فزاینده واشنگتن علیه دولت نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا به شمار می‌رود.

ترامپ روز دوشنبه و در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره «انفجار در ونزوئلا» گفت: آمریکا یک تأسیسات بندری را که به گفته او برای بارگیری قایق‌های حامل مواد مخدر استفاده می‌شده، هدف قرار داده است. با این حال، کاخ سفید و پنتاگون جزئیات بیشتری درباره این عملیات ارائه نکرده‌اند.

آسوشیتدپرس می‌نویسد: این عملیات‌ها با انتقاد و نگرانی قانون‌گذاران آمریکایی همراه شده است به‌ویژه پس از افشای این موضوع که در نخستین حمله ماه سپتامبر، یک حمله دوم نیز انجام شد که طی آن دو نفر از بازماندگانی که به بقایای قایق چسبیده بودند، جان خود را از دست دادند.

در پایان گزارش آمده است: دولت ونزوئلا تأکید دارد که هدف واقعی این اقدامات افزایش فشار برای سرنگونی دولت مادورو است؛ موضوعی که ترامپ در ماه‌های اخیر با اشاره به احتمال انجام حملات زمینی در ونزوئلا یا دیگر کشورها، تلویحاً آن را تأیید کرده است.