استاندار خوزستان بر آمادگی صددرصدی دستگاهها برای مدیریت بارندگیها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران در قلعهتل باغملک گفت: آمادگی صددرصدی تمامی دستگاههای اجرایی و خدماتی تا پایان فصل بارندگی ضروری است.
وی افزود: وقتی هواشناسی وضعیت نارنجی اعلام میکند، شما باید خود را برای وضعیت قرمز آماده کنید. همیشه باید یک فاز شدیدتر را در نظر گرفت و تمهیدات لازم را متناسب با آن شرایط تنظیم کرد.
استاندار خوزستان تصریح کرد: بسیج نیروها و امکانات، بهویژه در حوزه راهداری برای بازگشایی فوری راههای مسدودشده و پلهای تخریبشده، اولویت مطلق است تا ارتباط مناطق قطعشده در اسرع وقت برقرار شود.
موالیزاده تاکید کرد: یک گزارش کامل و صادقانه از تمامی خسارات وارده ناشی از بارندگی اخیر در حوزههایی مانند راهها، پلها، تاسیسات و همچنین گزارش دقیق از فوت متأسفانه یک شهروند، باید تهیه و ارائه شود.
وی ادامه داد: در این گزارش باید تحلیل نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاهها نیز به طور شفاف ذکر شود. باید پذیرفت اگر اشکالی در حضور به موقع یا انجام کامل کارها وجود داشته است تا برای اصلاح و جبران در آینده چارهاندیشی شود.
استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: علاوه بر رفع موانع ترافیکی، تأمین سوخت، برق، گاز و امکانات گرمایشی برای مناطق آسیبدیده و آمادگی برای اسکان موقت آسیبدیدگان، باید به طور کامل وجود داشته باشد.
موالیزاده با تقدیر از زحمات عوامل و دستاندرکارانی که بیدرنگ در صحنه حاضر شدند و تا آخر کار ماندند، اظهار داشت: حضور بیوقفه و مسئولانه تمامی مدیران و دستگاهها در منطقه تا حصول اطمینان از اتمام کامل کار، یک ضرورت است.
وی با تأکید بر مسئولیت همگانی در قبال مردم، گفت: باید از این رویداد به عنوان تجربهای برای ارتقای آمادگی و اجرای دقیقتر پروتکلها در آینده استفاده کنیم تا خسارات احتمالی بعدی به حداقل ممکن برسد.