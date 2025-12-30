پخش زنده
در آستانه ششمین سالگرد شهادت سردار سرافراز جبهه مقاومت، حاج قاسم سلیمانی، استاندار کرمان از موکبهای مستقر در مسیر گلزار شهدای کرمان بازدید کرد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمدعلی طالبی شامگاه سهشنبه ۹ دیماه و ساعاتی پیش از آغاز هفته مقاومت، با همراهی معاون امنیتی و انتظامی استانداری، از روند آمادهسازی و برپایی موکبهای واقع در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان بازدید بهعمل آورد.
استاندار کرمان در جریان این بازدید، ضمن گفتوگو با موکبداران و خادمان، از تلاشها و خدمات ارزشمند آنان در راستای خدمترسانی به زائران مرقد مطهر شهید حاج قاسم سلیمانی و تسهیل حضور و اسکان زائران در استان قدردانی کرد