به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام مداح وکیل شکات در دادگاه رسیدگی به جنایتهای منافقین گفت: همه عواقب حقوقی و کیفری عملیات موسوم به فروغ جاودان در تابستان ۶۷ متوجه رهبر گروهک تروریستی منافقین است.
مداح افزود: این جنایتهای بی شمار، نقض همه قوانین دادگاه بین المللی کیفری است؛ جنایتهایی که رسانههای غربی در همان زمان، طور دیگری جلوه دادند.