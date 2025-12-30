به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در آستانه هفته مقاومت و سالگرد شهادت سردار دلها، ستاد جهادی درمان و مدیریت بحران شرکت ملی مس ایران در محل گلزار شهدای کرمان و جوار مزار سردار افتتاح شد.

دکتر محمدعلی طالبی شامگاه سه‌شنبه ۹ دیماه در این آیین که با حضور مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران و معاون استاندار انجام شد، عنوان کرد: با اقدام فوق‌العاده شرکت ملی مس، خدمات خوبی در حوزه سلامت و درمان به زائران مزار سردار دلها ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: با اعتبار و تجهیزات آماده شده، فرصت و سرمایه ارزشمند برای برپایی موکب‌های سیار و انجام ‌کارهای جهادی در حوزه سلامت در استان فراهم شده است.

طالبی تصریح کرد: بخشی از استان و حتی مرکز استان، درگیر محرومیت است و اینگونه فعالیت‌های جهادی در حوزه درمان به خانواده‌هایی که استطاعت لازم را ندارد، کمک می‌کند و از بهترین خدماتی است که می‌توان به آنها ارائه داد.