با حضور استاندار؛ ستاد جهادی درمان و مدیریت بحران شرکت ملی مس در گلزار شهدای کرمان افتتاح شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در آستانه هفته مقاومت و سالگرد شهادت سردار دلها، ستاد جهادی درمان و مدیریت بحران شرکت ملی مس ایران در محل گلزار شهدای کرمان و جوار مزار سردار افتتاح شد.
دکتر محمدعلی طالبی شامگاه سهشنبه ۹ دیماه در این آیین که با حضور مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران و معاون استاندار انجام شد، عنوان کرد: با اقدام فوقالعاده شرکت ملی مس، خدمات خوبی در حوزه سلامت و درمان به زائران مزار سردار دلها ارائه میشود.
وی ادامه داد: با اعتبار و تجهیزات آماده شده، فرصت و سرمایه ارزشمند برای برپایی موکبهای سیار و انجام کارهای جهادی در حوزه سلامت در استان فراهم شده است.
طالبی تصریح کرد: بخشی از استان و حتی مرکز استان، درگیر محرومیت است و اینگونه فعالیتهای جهادی در حوزه درمان به خانوادههایی که استطاعت لازم را ندارد، کمک میکند و از بهترین خدماتی است که میتوان به آنها ارائه داد.