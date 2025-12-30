به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق استان با بیان اینکه همایش مدیریت مصرف برق با محوریت نقش بانوان به عنوان مدیران انرژی در خانه و توانمند سازی بانوان شاغل ادارات برگزار می‌شود گفت: هدف از این دوره مدیریت مصرف در خانه‌ها است و در گام اول ویژه بانوان شاغل در ادارات برگزار می‌شود و در مرحله دوم نیز ویژه دانش آموزان، اجرایی خواهد شد.

حسین آرزومند افزود: بانوان شاغل در ادارات استان در قالب طرح رویداد ملی «سبا» (سرفراز بمان ایران) دوره آموزشی برای مدیریت مصرف و کاهش مصرف برق می‌بینند تا در منازل خود کاهش مصرف انرژی را محقق کنند.

وی خاطرنشان کرد: با برگزاری همایش و دوره آموزشی در «رویداد ملی سبا» کاهش مصرف ۲۰ درصدی برق پیش بینی شده است.