پخش زنده
امروز: -
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیمی در مراسم میلاد امیرالمؤمنین (ع) از قضات و اعضای شوراهای حل اختلاف بم تجلیل کرد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در مراسمی که به مناسبت میلاد فرخنده حضرت امیرالمؤمنین امام علی (ع) و امام جواد (ع) در شهرستان بم برگزار شد و جمعی از قضات، مسئولان فرهنگی و اعضای شوراهای حل اختلاف حضور داشتند، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیمی سخنان خود را ایراد کرد.
وی در آغاز با بیان روایتی از فضیلت صلوات و جایگاه امیرالمؤمنین (ع)، بر ضرورت توجه به ارزشهای دینی و معنوی در کنار خدمت قضائی تأکید نمود.
ابراهیمی با اشاره به نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش حجم پروندههای قضائی و ایجاد آرامش اجتماعی گفت: «کارکنان شوراهای حل اختلاف با وجود حقوق اندک، بار سنگین خدمت را بر دوش دارند و ما وظیفه داریم در حد توان برای بهبود وضعیت معیشتی آنان تلاش کنیم.»
وی در ادامه با ذکر فضائل امیرالمؤمنین (ع) از منابع شیعه و اهل سنت، جایگاه بیبدیل آن حضرت را در علم، حلم و فضیلت یادآور شد و افزود: «شناخت و نشر فضائل امیرالمؤمنین موجب پاکی گناهان و ارتقای معنوی انسان است.»
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین ضمن تسلیت به مناسبت سالگرد حادثه غمانگیز بم، یاد و خاطره جانباختگان آن فاجعه را گرامی داشت و از خداوند برای آنان علو درجات مسئلت کرد.
وی در پایان از حضور امام جمعه، فرمانده سپاه و سایر مسئولان در این مراسم قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که با عنایت الهی، شرایط معیشتی کارکنان شوراهای حل اختلاف بهبود یابد و آنان در کنار خانوادههایشان زندگی شایسته و با عزت داشته باشند.