رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف ۹۳۷ کیلو و ۸۳۲ گرم انواع مواد مخدر در طول ۹ ماهه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ احمد ملکی گفت: در ۹ ماهه سال جاری ۳۳ کیلو و ۳۶۹ گرم مواد مخدر صنعتی و ۹۰۴ کیلو و ۴۶۳ گرم مواد مخدر سنتی کشف شده است.
وی با اشاره به اینکه در این بازه زمانی ۳ هزار و ۵۳۲ نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدهاند، افزود: ۷۲ نفر قاچاقچی، یک هزار و ۷۳۳ نفر خرده فروش، یک هزار و ۴۲۹ نفر معتاد متجاهر و ۲۹۸ نفر معتاد از جمله افراد دستگیر شده هستند.
وی ادامه داد: در طول این مدت ۸۹ دستگاه خودرو و ۳ دستگاه موتورسیکلت نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شدهاند.
سرهنگ ملکی با بیان اینکه در این مدت تعداد ۶ باند تهیه و توزیع مواد مخدر متلاشی شدهاند، گفت: برخورد با سوداگران مرگ به صورت مستمر و بی وقفه در سرلوحه کار قرار دارد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی با بیان اینکه در این بازه زمانی همچنین ۲ هزار و ۳۷۳ مورد طرح پیشگیرانه در سطح استان به مرحله اجرا گذاشته شده است، تصریح کرد: پاکسازی نقاط آلوده، کنترل محورهای مواصلاتی، ارتقاء امنیت و مدارس از جمله طرحهای اجرا شده در این بازه زمانی بودند.