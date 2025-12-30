نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی گفت:هنرمندان این شهرستان باید با استفاده از ابزارها و خلاقیت‌های هنری اهداف انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن را در قالب هنر به نسل جوان تبیین کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مجید نصیرپور در جلسه بررسی مشکلات جامعه هنری سراب با تاکید بر برگزاری با شکوه ایام الله دهه فجر گفت:این شهرستان در رشته‌های مختلف هنری از جمله شعر، خوشنویسی، موسیقی و تئاتر دارای استعداد‌های بالقوه بوده و انتظار می‌رود هنرمندان در این ایام مبارک با برگزاری مراسم و جشن‌های شادی متناسب با موضوع انقلاب اسلامی سنگ تمام بگذارند.

وی هنر را مهمترین ابزار در جنگ رسانه‌ای توصیف کرد و افزود:ترسیم و ارائه جنایات رژیم کودک کش اسرائیل و روحیه شهادت طلبی نیرو‌های نظامی در دفاع مقدس ۱۲ روزه از دیگر موضوعاتی است که هنرمندان باید اهتمام ویژه‌ای به آن داشته باشند.

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی از برگزاری نخستین جشنواره موسیقی در این شهرستان خبر داد و افزود:امید آفرینی و برگزاری برنامه‌های شاد برای مردم باید در اولویت نهاد‌های فرهنگی باشد و انتظار می‌رود مسئولان فرهنگ و ارشاد اسلامی هنرمندان را در برپایی این جشنواره یاری کنند.