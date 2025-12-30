فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده از دستگیری ۴ سارق حرفه‌ای و کشف ۵ فقره سرقت احشام به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ سرهنگ علی یوسفخانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع سرقت‌های متعدد احشام در سطح این شهرستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان در انجام تحقیقات پلیسی و سرنخ‌های به دست آمده، ۴ سارق حرفه‌ای را در این راستا شناسایی که طی هماهنگی قضایی در عملیاتی ضربتی، موفق به دستگیری آنان شدند.

سرهنگ یوسفخانی ادامه داد: سارقان دستگیر شده در مواجهه با دلایل و مستندات، به انجام ۵ فقره سرقت احشام در شهرستان و تعداد ۳۸ راس دام اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی خدابنده با بیان اینکه ارزش ریالی احشام سرقتی ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: متهمین به همراه پرونده متشکله جهت سیر مراحل قانونی، به مراجع قضایی معرفی شدند.