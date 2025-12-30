پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان در نشست خبری گفت: در حال حاضر حدود ۴۲ درصد شهر قم تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارد و نزدیک به ۵۸ درصد از شهر همچنان فاقد این شبکه است که یکی از چالشهای جدی زیرساختی استان محسوب میشود.
مهدی نظرزاده از آغاز عملیات اجرایی تصفیهخانه فاضلاب قم با ظرفیت ۵۵ هزار مترمکعب در شبانهروز خبر داد و افزود: این تصفیهخانه برای جمعیتی بالغ بر ۴۲۵ هزار نفر طراحی شده و طی ماههای اخیر وارد فاز اجرایی شده و هماکنون با سرعت مناسبی در حال اجراست.
وی با بیان اینکه همزمان با احداث تصفیهخانه، عملیات اجرای خطوط انتقال نیز در حال انجام است، خاطرنشان کرد: بخشی از این خطوط مشترک با خط انتقال شرق قم بوده و مناطق مهمی از جمله بلوار غدیر، بلوار فردوسی، بلوار کبیری و محدودههایی مانند انسجام و ۱۵ خرداد را تحت پوشش قرار خواهد داد.
نظرزاده یادآور شد: با توجه به محدودیت ظرفیت فعلی تصفیهخانهها، توسعه گسترده شبکه فاضلاب در داخل شهر منوط به افزایش ظرفیت تصفیه و تأمین منابع اعتباری جدید است.
مدیرعامل آبفای قم در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسکن گفت: در پروژههای مسکن ملی پردیسان، سایت شهید رئیسی و سایتهای ۲۷، ۱۷ و ۲۲ هکتاری، شبکههای آب و فاضلاب بهطور کامل اجرا شده و به محض آمادهسازی واحدها، خدماترسانی بدون وقفه برقرار میشود.
نظرزاده با تاکید بر اینکه در پروژههای مسکن ملی، شرکت آب و فاضلاب استان در اجرای زیرساختها پیشتاز بوده است افزود: در سایت طایقان، تمامی واحدهای ساختهشده دارای شبکه آب هستند و سایر زیرساختها از جمله مخازن، خطوط انتقال و تصفیهخانهها نیز بهصورت همزمان در حال اجراست.
وی با تاکید برضرورت توجه به بحث مدیریت مصرف آب گفت: بخش قابلتوجهی از اقدامات مؤثر در مدیریت مصرف، ساده، کمهزینه و قابل اجرا در مقیاس خانگی و عمومی است که استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب، یکی از مؤثرترین ابزارها در این حوزه بهشمار میرود.
مدیرعامل آبفای قم با بیان اینکه تنها شرکت تولید کننده تجهیزات کاهنده مصرف آب استاندارد کشور در استان قرار دارد، افزود: این شرکت در حوزه شیرآلات و تجهیزات کاهنده مصرف، جزو معدود تولیدکنندگان دارای استاندارد واقعی است و امروز محصولات کاملاً ایرانی آن جایگزین تجهیزات خارجی شدهاند.
نظرزاده تاکید کرد: تجهیزات هماکنون در پروژههای بزرگ آب و فاضلاب کشور از جمله تهران نیز مورد استفاده قرار میگیرند و برای هر نوع کاربری، تجهیزات متناسب طراحی شده است.