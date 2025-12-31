به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ دکتر مجید پورخیاط گفت:این طرح با همکاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و مؤسسه خیریه محکم اجرا می‌شود و ویزیت بیماران همه‌روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین اعمال جراحی بیماران منتخب در نوبت صبح پیش‌بینی شده است.

دکتر مجید پورخیاط با اشاره به حضور دکتر عالمی، فوق‌تخصص ارتوپدی کودکان اظهار داشت: در این دوره، کودکان مبتلا به مشکلات مادرزادی ارتوپدی شامل در رفتگی مادرزادی لگن، پاچنبری، ناهنجاری‌های اندام تحتانی، کوتاهی اندام‌ها، بدشکلی‌های اسکلتی و سایر اختلالات مادرزادی ارتوپدی مورد ویزیت قرار گرفته و در صورت نیاز، تحت درمان و جراحی قرار می‌گیرند.

رییس اداره سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه تأکید کرد: این خدمات به‌صورت کاملاً رایگان و با هدف حمایت از بیماران نیازمند و تسهیل دسترسی کودکان به خدمات تخصصی درمانی ارائه می‌شود.

دکتر پورخیاط با اشاره به اینکه نوبت‌دهی طی هفته‌های گذشته انجام شده و بیش از ۱۸۰ نفر برای ویزیت نوبت دریافت کرده‌اند، خاطرنشان کرد: افرادی که موفق به دریافت نوبت نشده‌اند، می‌توانند هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برای هماهنگی و نوبت‌دهی با دفتر مؤسسه خیریه محکم از طریق شماره ۰۹۳۰۵۹۳۷۱۱۶ تماس بگیرند.