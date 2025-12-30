به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، با نزدیک شدن ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، کرمان میزبان خیل عظیمی از دلدادگان مکتب مقاومت شده و ابعاد شخصیتی، آثار و برکات مکتب حاج قاسم در منطقه و جهان بیش از پیش نمایان شده است.

هفته مقاومت امسال، نخستین هفته مقاومت پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است؛ جنگی که دشمن با امید ایجاد شکاف بین مردم آغاز کرد، اما نتیجه آن، نمایش اوج بصیرت، هوشمندی، ایثار، عشق به ولایت و پشتیبانی مردم از نظام و نیرو‌های مسلح بود.

شعار هفته مقاومت امسال که از ۱۱ تا ۱۷ دی‌ برگزار می‌شود، «ایران‌مرد» انتخاب شده؛ ریشه در عشق مردم به ایران و پیوند عمیق آن با مکتب شهید سلیمانی دارد.