به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان محسن تویسرکانی در نشست خبری تشریح اقدامات شهرداری کرمان برای برگزاری ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، اظهار کرد: حاج قاسم امروز یک اسطوره جهانی در حوزه مقاومت است و برگزاری باشکوه مراسم سالگرد ایشان در دیار کریمان افتخاری برای مردم کرمان محسوب می‌شود.

وی افزود: مراسم سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی دیگر یک رویداد شهرستانی یا استانی نیست، بلکه به یک هویت ملی تبدیل شده و هرچه این مراسم باشکوه‌تر برگزار شود، گامی در مسیر قدردانی از مجاهدت‌های شهید سلیمانی و جبهه مقاومت خواهد بود.

تویسرکانی با بیان اینکه شور و حماسه این مراسم یادآور حماسه اربعین است، افزود: حضور پرشور مردم در سالگرد شهید سلیمانی تجلی یک حرکت عظیم مردمی است و وظیفه همه دستگاه‌هاست که برای هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم تلاش کنند.

شهردار کرمان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در هفته مقاومت (۱۰ تا ۱۷ دی‌ماه) گفت: ۳۲ مرکز اسکان برای زائران در نظر گرفته شده که ۳۰ مرکز آن سه وعده غذایی ارائه می‌دهند و بیش از ۸۰ موکب در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان مستقر خواهند شد.

تویسرکانی افزود: از ساعت ۲۴ امشب محدودیت‌های ترافیکی اعمال می‌شود و بیش از ۷۰۰ نفر از کارکنان شهرداری در سه شیفت کاری در آماده‌سازی شهر مشارکت دارند. همچنین ۵۰ دستگاه اتوبوس نقش مستقیم در جابه‌جایی زائران بین پارکینگ امام رضا (ع)، گلزار شهدا و مجموعه پردیسان قائم ایفا می‌کنند.

وی با تأکید بر لزوم رعایت طرح‌های ترافیکی بیان کرد: پارک خودرو در حاشیه معابر بزرگراهی مجاز نیست و پارکینگ امام رضا (ع) با ظرفیت مناسب در اختیار شهروندان و زائران قرار دارد. استفاده از ون‌های برقی در محدوده گلزار شهدا نیز در دستور کار است.