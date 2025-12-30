رییس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان می‌گوید:آذرماه امسال، بیش از سه میلیون و ۱۲۳ هزار خودرو در محور‌های ورودی و خروجی زنجان تردد کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رییس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان از افزایش قابل توجه تردد خودرو‌ها در محور‌های این استان خبر داد و گفت: آذرماه امسال، بیش از سه میلیون و ۱۲۳ هزار خودرو در محور‌های ورودی و خروجی زنجان تردد کرده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال، رشدی ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.

محمدی با اشاره به جایگاه راهبردی استان زنجان در شبکه حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: قرارگیری زنجان در مسیر ارتباطی استان‌های تهران، قزوین، آذربایجان شرقی، اردبیل و کردستان باعث شده این استان همواره یکی از محور‌های اصلی و پرتردد شمال‌غرب کشور باشد.

وی افزود: بررسی داده‌های سامانه‌های هوشمند ترافیکی نشان می‌دهد آزادراه زنجان–قزوین در آذرماه امسال بیشترین حجم تردد را به خود اختصاص داده و همچنان پرترددترین محور استان محسوب می‌شود.

رییس مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان افزود: پلاک‌های غیربومی متعلق به استان‌های تهران و آذربایجان شرقی، بیشترین سهم را در تردد‌های برون‌استانی زنجان داشته‌اند که این موضوع بیانگر ارتباط گسترده اقتصادی، تجاری و مسافرتی میان زنجان و این استان‌هاست.