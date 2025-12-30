پخش زنده
رئیس خانه معدن ایران، با تأکید بر اینکه قدرت واقعی پارلمان بخش خصوصی در اعتبار اعضای آن نهفته است، خواستار حرکت جدی اقتصاد کشور به سمت حذف رانت، تکنرخی شدن ارز و تقویت انسجام درونی فعالان اقتصادی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، محمدرضا بهرامن در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز اظهار کرد: اگر مدیران و فعالان اقتصادی با هماهنگی و همدلی حرکت کنند، مسیر موفقیت هموارتر خواهد شد؛ شناسایی دقیق چالشها و عبور هوشمندانه از آنها، وظیفه اصلی پارلمان بخش خصوصی است.
وی با هشدار نسبت به آثار اختلافنظرهای درونی افزود: اختلافهای داخلی، زمینه ورود نگاههای غیرتخصصی به مدیریت اقتصادی استان را فراهم میکند و این بزرگترین تهدید برای توسعه پایدار است.
نمایش اتحاد، مؤثرترین ابزار بخش خصوصی در مواجهه با مشکلات اقتصادی است.
نایبرئیس اتاق ایران با تأکید بر نقش تجربه و توان کارشناسی فعالان اقتصادی گفت: قدرت واقعی اتاق ایران نه در ساختمانها و ساختارها، بلکه در اعتبار تکتک اعضای آن نهفته است؛ اعتباری که وقتی تجمیع شود، میتواند به ابزاری تعیینکننده برای حل مسائل کلان اقتصادی کشور تبدیل شود.
ارز چندنرخی؛ بستر فساد و بیعدالتی
بهرامن در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نظام چندنرخی ارز تصریح کرد: تا زمانی که نرخهای ترجیحی و رانتی در اقتصاد وجود داشته باشد، توزیع عادلانه ثروت محقق نخواهد شد. اقتصاد ایران نیازمند حرکت سریع به سمت تکنرخی شدن ارز و حذف بسترهای فساد است.
وی با اشاره به مشکلات ترخیص کالا در بنادر افزود: باید سازوکارهایی طراحی شود که حتی بدون انتقال ارز، فرآیند تأمین و ترخیص کالا با کمترین تنش انجام شود تا فرصتطلبان نتوانند از نوسانات بازار سوءاستفاده کنند.
مطالبهگری برای افزایش ثروت ملی
رئیس خانه معدن ایران تعامل با قوه قضائیه و دادستانها را بخشی از وظیفه قانونی پارلمان بخش خصوصی دانست و گفت: مطالبهگری ما از موضع اتهامزنی نیست، بلکه برای افزایش ثروت ملی، صیانت از منابع کشور و بهبود معیشت مردم انجام میشود. اجرای دقیق قانون، شرط اصلی تحقق توسعه پایدار است.
اتاق اهواز؛ پیشران دیپلماسی اقتصادی استانها
وی در پایان با قدردانی از پیشگامی اتاق اهواز در ایجاد شعب تخصصی، تأکید کرد:آرامش و ثبات حاکم بر اتاق اهواز امروز این ظرفیت را فراهم کرده است که این اتاق در حوزه بینالملل و دیپلماسی اقتصادی نقش پررنگتری ایفا کند.
بهرامن همچنین بر اهمیت مسئولیت اجتماعی فعالان اقتصادی تأکید کرد و افزود: شناخت تاریخ اقتصادی هر منطقه، چراغ راه توسعه آینده آن است و نباید از تجربههای گذشته غافل شد.