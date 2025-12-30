عملیات جستجو برای یافتن نوجوان مفقود شده اهری
رئیس ستاد مدیریت بحران اهر گفت:عملیات جستجو برای یافتن نوجوان مفقود شده اهری در ارتفاعات قوشاداغ همچنان ادامه دارد.
علیرضا خاکپور گفت:در پی مفقود شدن یک نوجوان ۱۶ ساله به نام بنیامین از روز یکشنبه ۷ دی ماه در ارتفاعات قوشاداغ تفرجگاه جنگلی فندقلوی شهرستان اهر ستاد مدیریت بحران این شهرستان و امدادگران جمعیت هلالاحمر اهر و کلیبر در قالب چند تیم عملیاتی از اولین ساعات برای یافتن وی به محل اعزام شدهاند.
وی افزود:این عملیات با وجود شرایط جوی بسیار نامساعد، برف و کولاک و صعبالعبور بودن ارتفاعات منطقه تاکنون توسط تیمهای عملیاتی، گروههای کوهنوردی، آفرودسواران ، مردم محلی و اعضای خانواده فرد مفقود شده همچنان ادامه دارد.
وی از تمامی شهروندان درخواست کرد تا در صورت رویت این نوجوان سریعاً با پلیس ۱۱۰ تماس حاصل فرمایند.