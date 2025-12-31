مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران گفت: ایثارگری تنها یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه جلوه‌ای از روحیه فداکاری، ازخودگذشتگی و عشق به میهن است که در دوران دفاع مقدس و پس از آن، توسط ایثارگران متجلی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ یادواره شهدای صنعت آب و برق استان خراسان شمالی با حضور محمد شهرابی فراهانی و جمعی از مدیران عامل و مدیران صنعت آب و برق استان و خانواده‌های معظم ایثارگران برگزار شد.

شهرابی فراهانی با تأکید بر جایگاه والای شهدا و ایثارگران گفت: سخن گفتن از شهید، شهادت و ایثار توفیق بزرگی می‌خواهد و برگزاری یادواره‌ها و مراسم‌های بزرگداشت، نقش مهمی در زنده نگه داشتن این فرهنگ دارد.

وی با بیان اینکه دو رسالت اساسی بر عهده مشاوران امور ایثارگران است، افزود: نخستین رسالت، ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است؛ به‌گونه‌ای که آرمان‌های شهدا و ایثارگران در تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها جاری و ساری باشد و شورا‌های فرهنگی در این حوزه به‌صورت فعال ایفای نقش کنند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی با اشاره به جایگاه ایثارگران در بدنه این صنعت گفت: در حال حاضر مجموع ایثارگران شاغل در صنعت آب و برق استان ۳۱۱ نفر هستند که شامل یک شهید والامقام، ۲ آزاده، ۱۷ فرزند شهید، ۳۵ برادر شهید، ۱۷۹ رزمنده، ۱۱ جانباز، ۳۰ فرزند جانباز و یک همسر جانباز می‌شوند.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد هر عدد، پشتوانه‌ای از ایثار، رنج و مقاومت را با خود دارد و بیانگر ریشه‌دار بودن فرهنگ ایثار و شهادت در مجموعه صنعت آب و برق استان است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر برای حمایت از ایثارگران تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات، توجه به تسهیلات استخدامی، اولویت در جذب و ارتقای شغلی ایثارگران بوده که در همین راستا، ۲۲۴ نفر از ایثارگران در شرکت‌های مختلف صنعت آب و برق جذب شده‌اند.

همچنین از شهرابی فراهانی مشاور وزیر نیرو درخواست می‌کنم با حمایت‌های خود، زمینه اجرای هرچه بهتر این برنامه‌ها را فراهم آورند.

شهرابی فراهانی در پایان از اجرای جشنواره «آوای جانفشانی» خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف ضبط و ثبت ایده‌ها، خاطرات و مقالات ایثارگران و خانواده‌های آنان در صنعت آب و برق برگزار می‌شود و فراخوان آن از هفته آینده آغاز خواهد شد.