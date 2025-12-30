به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی در مسابقه دانش‌آموزی گویندگی خبر هواشناسی که با مشارکت ادارات کل هواشناسی، صدا و سیما و آموزش و پرورش خراسان شمالی، ویژه دانش‌آموزان متوسطه اول، دوم و هنرستان برگزار شد، در گروه متوسطه اول، این نتایج به دست آمد:

سنا کامرانی‌فر – پایه هفتم – شهرستان شیروان – دبیرستان همت – نمره نهایی: ۷۷٫۰

روژینا موحدی – پایه نهم – شهرستان سملقان – دبیرستان امام خمینی (ره) – نمره نهایی: ۷۱٫۵

سامینا مغروری – پایه هشتم – شهرستان بجنورد – دبیرستان نمونه دولتی حافظیه – نمره نهایی: ۷۰٫۷

*نفرات برتر متوسطه دوم*

• فاطمه الهامی – پایه یازدهم – شهرستان شیروان – دبیرستان فرزانگان – نمره نهایی: ۸۵٫۳

• زهراسادات حسینی – پایه دهم – شهرستان جاجرم – دبیرستان نمونه دولتی حضرت زینت (س) – نمره نهایی: ۸۴٫۲

• مریم صادقی – پایه یازدهم – شهرستان بجنورد – دبیرستان نمونه نرجس – نمره نهایی: ۸۴٫۰

• اکرم عباسپور – پایه دهم – شهرستان بجنورد – دبیرستان هیأت امنایی تلاش – نمره نهایی: ۸۰٫۵

• مهدی قربانی – پایه یازدهم – شهرستان اسفراین – دبیرستان نمونه دولتی دکتر حسابی – نمره نهایی: ۸۰٫۳

• محمد کامرانی‌فر – پایه دوازدهم – شهرستان شیروان – دبیرستان شاهد ۵ – نمره نهایی: ۸۰٫۲

مقرر شده نفرات برتر این مسابقه به کارگاه آموزشی دعوت شوند تا علاوه بر تجلیل، آموزشهای تخصصی گویندگی خبر هواشناسی را نیز کسب کنند.

این رقابت‌ها، پاییز ۱۴۰۴ با بررسی آثار ۷۳ دانش‌آموز برگزار شد.