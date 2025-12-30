پخش زنده
امروز: -
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تشدید چالشهای جمعیتی، زیستمحیطی و زیرساختی تهران، از تدوین و پیگیری سیاستهای جدید دولت برای تمرکززدایی از این کلانشهر و افزایش نظارت بر روستاهای واقع در حریم شهرها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، فرزانه صادق اعلام کرد تمرکززدایی از مجموعه شهری تهران بهعنوان یکی از اولویتهای دولت، بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به جذابیتهای اقتصادی و اشتغالی تهران گفت این عوامل طی سالهای گذشته باعث تشدید مهاجرت و بارگذاری جمعیتی در پایتخت شده است.
وزیر راه و شهرسازی، استقرار صنایع و شهرکهای صنعتی در اطراف و داخل تهران را از دلایل مهم افزایش جمعیت این شهر دانست.
به گفته صادق، بارگذاریهای جدید و ساختوسازهای بلندمرتبه که پیشتر بدون ضوابط انجام میشد، اکنون با حساسیت بیشتری بررسی میشود.
وزیر راه و شهرسازی افزود مصوبهای با همکاری چند وزارتخانه در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده است.
این مصوبه محدودیتها و ممنوعیتهایی را برای تهران و البرز با توجه به ناترازی آب و ملاحظات زیستمحیطی اعمال میکند.
صادق همچنین به موضوع روستاهای داخل حریم شهرها اشاره و بر لزوم پایش دقیق جمعیت این مناطق تأکید کرد.
وی از تشکیل کارگروهی مشترک با حضور وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی خبر داد.
هدف این کارگروه، تقویت نظارت و ساماندهی توسعه در روستاهای پیرامونی شهرها عنوان شد.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، در صورت نیاز به اصلاح قوانین، لایحه مربوطه برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.