مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در اطلاعیهای اعلام کرد: به علت برودت هوا و بهمنظور تأمین پایدار انرژی و کمک به حل مشکل مردم در بهرهمندی از نعمت گاز، فردا این مرکز تعطیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم اعلام کرد: با عنایت به اطلاعیه استانداری قم مبنی بر تعطیلی کلیه ادارات استان در روز چهارشنبه به علت برودت هوا و بهمنظور تأمین پایدار انرژی و موافقت مدیر محترم حوزههای علمیه به منظور کمک به حل مشکل مردم در بهرهمندی از نعمت گاز، «مدیریت حوزه علمیه قم» روز چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ تعطیل میباشد.