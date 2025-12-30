پخش زنده
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، در دیدار مسئولان نمایندگی ولیفقیه در سازمان بسیج کشور، گفت: مردمیسازی برنامههای فرهنگی و استمرار جریان تبیین در طول سال ضرورتی است و باید مورد توجه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان آیت الله مصطفی محامی در این دیدار که در شهرستان زاهدان صورت گرفت، گفت: گسترش پایگاههای مردمی و حرکتهای خودجوش واقعی مردم اهمیت دارد بهگونهای که فعالیتها از دل مردم و برای آنها شکل گیرد و این موضوع بسیار مهم و اثرگذار است.
وی به ضرورت تامین محتوای مناسب برای شبکههای مردمی اشاره کرد و گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فراتر از آن است که به فعالیتهای ظاهری و تزیینی بسنده کند و باید خوراک فکری و محتوایی مناسب تهیه شود تا افراد آگاه شوند و بتوانند پیامها را به دیگران منتقل کنند.
امام جمعه زاهدان افزود: در این زمینه اگرچه جنبههای شعاری نیز لازم است، اما بخش اصلی باید محتوایی، مستند و مبتنی بر آمار، مقایسه و واقعیتهای اجتماعی باشد تا اثرگذاری لازم را در جامعه داشته باشد.
وی تاکید کرد: نباید مخاطبان خود را فقط نیروهای طرفدار انقلاب بدانیم هرچند این نیروها باید حمایت و تقویت شوند، اما طیفهای مختلف و حتی مخالفان نیز باید بهعنوان مخاطب دیده شده و برای آنان محتوای قانعکننده تولید شود.
آ️یت الله محامی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: مناسبتها بهانهای برای ایجاد موجهای فرهنگی و اجتماعی است، اما این به معنی توقف فعالیتها پس از پایان مناسبتها نیست، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی باید در طول سال فعال باشد و این جریان تبیینی و فرهنگی بهصورت مستمر ادامه پیدا کند.