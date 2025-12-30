پخش زنده
نماینده ولیفقیه در استان و استاندار کرمانشاه در پیامی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، در این پیام آمده است:
بسماللهالرحمنالرحیم
نهم دیماه، روز «بصیرت و میثاق امت با ولایت»، نماد روشن آگاهی تاریخی ملت ایران و جلوهای ماندگار از پیوند عمیق مردم با ولایت و آرمانهای انقلاب اسلامی است؛ روزی که ملت بزرگ ایران با درک صحیح از شرایط زمانه، صف خود را از بدخواهان ایران اسلامی جدا کردند و با حضور آگاهانه و مسئولانه، امنیت، ثبات و مسیر پیشرفت کشور را صیانت نمودند.
دشمنان این ملت، پس از شکست در رویارویی مستقیم جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و عقب نشینی در مقابل کوه مستحکم و استوار همدلی، ایمان و مقاومت ملت بزرگ ایران، راهبرد خود را با قوت بیشتر در میدانهای پیچیدهتری چون جنگ شناختی، رسانهای و اقتصادی ادامه دادهاند؛ جنگی که هدف اصلی آن تضعیف امید، القای ناکارآمدی و ایجاد شکاف در وحدت ملی و انتقام از ملت و کشور ایران است. تجربه سالهای اخیر و بهویژه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بهروشنی نشان داد که هرگاه ملت و مسئولان در کنار یکدیگر و در مسیر ولایت حرکت کردهاند، تمامی محاسبات دشمنان با شکست مواجه شده است.
نهم دی به ما یادآوری میکند که عبور از شرایط حساس کنونی، بیش از هر چیز، نیازمند هوشیاری عمومی، حفظ انسجام اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور است. بیتردید، گذر موفق از این مقطع، مستلزم کار و تلاش شبانهروزی و صادقانه همه مسئولان، همدلی، وحدت و همراهی آگاهانه ملت شریف ایران و اعتماد متقابل میان مردم و کارگزاران نظام است؛ امری که میتواند توطئههای پیچیده دشمنان را بیاثر و مسیر پیشرفت کشور را هموار سازد.
ضمن گرامیداشت سالروز حماسه نهم دیماه و ادای احترام به بصیرت، زمانشناسی و مسئولیتپذیری ملت بزرگ ایران، بر ضرورت حفظ و تعمیق وحدت و وفاق ملی تأکید میکنیم و اطمینان داریم مردم مؤمن و آگاه استان کرمانشاه، همگام با ملت ایران، با صبر، هوشیاری و مشارکت مسئولانه، همچون گذشته در پاسداری از استقلال، امنیت و عزت ایران اسلامی نقشآفرین خواهند بود.
بیتردید، در پرتو آرمانهای امام خمینی (ره)، رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظلهالعالی) و با تحقق عملی شعار «وفاق ملی»، میتوان از این شرایط حساس نیز با سربلندی عبور کرد و آیندهای روشنتر برای ایران اسلامی رقم زد.
حبیبالله غفوری
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه
منوچهر حبیبی
استاندار کرمانشاه