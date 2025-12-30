پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان از صدور مجوز تأسیس ادارات آموزش و پرورش، در چهار نقطه استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، رسول صفرزائی گفت: پیگیریهای مستمر و توجه ویژه وزارت آموزش و پرورش به استان در اصلاح ساختار سازمانی و اداری، منجر به اخذ مجوز تأسیس ادارات آموزش و پرورش ناحیه ۳ زاهدان، کورین، هیدوچ و نمایندگی پیرسهراب بخش پلان شهرستان چابهار شد.
وی با اشاره به اهمیت این اقدام در ارتقای مدیریت آموزشی و تسهیل خدمترسانی به فرهنگیان و دانشآموزان، اظهار داشت: ایجاد این ساختارهای اداری، زمینه همافزایی، هماهنگی و برنامهریزی بهتر را فراهم میآورد و به تحقق اهداف عدالت آموزشی در استان کمک میکند.